Черкаси знову на порозі сміттєвої катастрофи через несвоєчасне вивезення відходів. Схожа ситуація вже виникала в місті у лютому та у березні. Тоді приватне підприємство-підрядник обіцяло, що більше такого не допустить, проте слова не дотримало.

Такі переповнені баки сміття для Черкас стали радше нормою, аніж винятком. Прибирати відходи сміттєвози мають щонайменше раз на два дні. Але в деяких районах побутовий непотріб не вивозять тижнями! Ці контейнери в самісінькому центрі прибиральники спустошили лише напередодні, каже Олександр. Та сміття на майданчику не поменшало.

"Оці всі дома, дев'ятіетажка, п'ятиетажка оці п'ять баків наповнюють за півдня. Ну вони повні з горою, а як дві неділі не вивозять. Воно отам он сзаді складується", - говорить Олександр, житель Черкас.

І така ситуація майже по всьому місту. Від 2010 Черкаси обслуговує приватне підприємство "Умвальт" і до минулого року проблем не було. За угодою з комунальниками, приватники мають забезпечити сміттєві майданчики баками та своєчасно вивозити відходи. Усе, що не вміщається, вже клопіт двірників.

Двірник Анатолій щоразу згрібає на купу те, що лишилося після сміттєвоза. Каже, раніше приватники працювали за графіком, а від цієї зими забирають відходи як заманеться.

"Коли вивозять, тоді й вивозять. Не все вивозять, бачите, а люди постійно накидують", - каже Анатолій, двірник.

Приватники отримують 42 гривні за кожен кубометр вивезених відходів, а їх по місту за добу нагромаджується до двох тисяч. Комунальники лише розводять руками - підрядник пояснює, мовляв, бракує техніки та людей.

"По умовам договору, кожного дня, якщо вони не встигають, ми пишемо претензії, і вони не отримують за це кошти, за невивіз сміття", - говорить Олександр Савенко, перший заступник директора черкаського комунального підприємства "Служба чистоти".

Ще взимку місто хотіло розірвати угоду з підрядником. Та натомість чиновники закупили нові баки на півтора мільйона гривень і сміттєвіз для комунальної "Служби чистоти" на підмогу приватникам.

"Ми витрачаєм кошти платників податків на придбання нових баків для забезпечення і наведення порядку в місті, а те, що в "Умвальта" розсипались баки і вони не можуть привезти - це, я вважаю, велика проблема", - каже Ігор Коломоєць, заступник міського голови Черкас.

Крім того, попри переповнені баки й засмічені майданчики, підрядник просить місто підвищити тариф на вивезення відходів майже удвічі. Тепер слово за депутатами.