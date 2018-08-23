Порошенко поблагодарил русскоязычных украинцев [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил русскоязычных украинцев за понимание усилий власти в развитии украинского языка.
"Я хотел бы искренне поблагодарить русскоязычных граждан Украины за понимание и восприятие наших усилий по развитию государственного языка", - сказал он во время выступления в День государственного флага Украины в Днепре, передает korrespondent.net.
Он отметил, что частота использования украинского языка по сравнению с 2014 годом выросла.
"Он наполняет собой радио, телевидение, кинематограф, книжные магазины", - отметил Порошенко.
Кроме того, президент извинился за обещание быстро закончить войну на Донбассе.
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