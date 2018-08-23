Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на атаку боевиков под Желобком Луганской области утром 23 августа, в результате которой погибли украинские военные.

Он заявил, что Вооруженные Силы Украины полностью восстановили линию столкновения и стабильность после атаки пророссийских боевиков на позиции в районе села Желобок, передает "Укринформ".

"Россияне, коварно нарушая перемирие, Минские соглашения, пытаются атаковать позиции наших войск. Но наша армия и наши Вооруженные Силы уже другие. Из доклада генерала Наева, командующего Объединенных сил, которая только что прозвучала, стабильность восстановлена, украинская земля защищена, и народ Украины может твердо полагаться на Вооруженные силы государства", - сказал Порошенко на открытии выставки современных образцов вооружения на Михайловской площади в Киеве.

Он напомнил, что в 6 утра более роты пророссийских боевиков в полосе наступления более километра с мощной артиллерийской поддержкой совершили атаку на позиции Вооруженных Сил Украины в районе Желобка Луганской области.

"Четверо украинских героев отдали жизни ради защиты украинской земли, семеро были ранены. Но своевременно перегруппировавшись, открыв огонь в ответ, применив резервы, атака была отбита и полностью восстановлена линию столкновения", - рассказал Порошенко.

Он сообщил, что украинские воины уничтожили 8 боевиков, а более 11 были ранены.

Кроме этого, в Донецкой области от пули снайпера погиб командир роты 128 горно-штурмовой бригады ВСУ Георгий Ольховский.