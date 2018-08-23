23 августа из-за технического сбоя у пользователей, и пабликов в Facebook стали пропадать размещенные в соцсети посты.

Многие пользователи, которые поделились обновлением на своей странице, обнаружили, что оно исчезло после того, как было опубликовано, сообщает The Independent, передает strana.ua.

На страницах разработчиков Facebook пользователи сообщают, что сообщения исчезают в течение нескольких минут после того, как их уже просмотрели другие пользователи.

Известно, что проблема затронула в том числе и Украину.

Прошлый масштабный сбой произошел в Facebook всего пятью днями ранее - пользователи по всему миру не могли зайти в соцсеть.