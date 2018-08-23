Cбой Facebook: посты хаотично удаляются [ Редактировать ]
23 августа из-за технического сбоя у пользователей, и пабликов в Facebook стали пропадать размещенные в соцсети посты.
Многие пользователи, которые поделились обновлением на своей странице, обнаружили, что оно исчезло после того, как было опубликовано, сообщает The Independent, передает strana.ua.
На страницах разработчиков Facebook пользователи сообщают, что сообщения исчезают в течение нескольких минут после того, как их уже просмотрели другие пользователи.
Известно, что проблема затронула в том числе и Украину.
Прошлый масштабный сбой произошел в Facebook всего пятью днями ранее - пользователи по всему миру не могли зайти в соцсеть.
по теме
Какой ты глава НАПК: Мангул стал "героем" антикоррупционного теста в сети
Появление в сети теста "Какой Вы глава НАПК" - является свидетельством огромного внимания украинцев к этому вопросу
Facebook видалив фейкові акаунти
На думку адміністрації соцмережі, координатори "фабрики тролів" витратили на рекламу тисячі доларів
Футбольные трансферы лета-2018: все о переходах в топ-лигах
Podrobnosti.ua рассказывают о главных переходах лета-2018 и трансферных новостях в мире
Украинцам советуют воздержаться от поездок в Индию
Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения индийских штатов
21 августа: какой сегодня праздник
21 августа - 233-й день года (234-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 132 дня