День независимости: как отмечали праздник в Украине [ Редактировать ]
Альтернативы столичному параду. В разных уголках Украины - творчески подошли к празднованию Дня Независимости. Наши корреспонденты расскажут о самых увлекательных и зрелищных моментах.
Аэродром в селе Майское, Днепропетровская область. Здесь в честь Дня Независимости грандиозное авиашоу. Парашютисты выполняют сложные акробатические фигуры. Сначала, на высоте в полтора километра, "разрисовывают" небо. Затем в воздухе разворачивают огромный флаг.
"Он тяжелый, он большой, он создает большую парусность, очень сложно рассчитать площадку приземления", - рассказывает Александр Кутя, парашютист.
За время авиашоу в небо поднялись 20 самолетов и вертолетов, выполнили фигуры высшего пилотажа - горка, фиксированная бочка, крутое пике, петля.
"Захватывает дух, аж мурашки по коже", - делиться впечатлениями Валерия Овчаренко, жительница Днепра.
В Черновцах День независимости отметили парадом ретроавтомобилей. Полсотни раритетных машин съехались на Театральную площадь.
"В нас тут, починаючи від 1936 року, і закінчуючи ГАЗ-24, яка 74 року. За літо дуже багато машин реставрується, готується", - рассказывает Иван Мельничук, председатель общества автомобилистов Черновицкой области.
"Тут відкидні є сидіння - це для охрани. Вони отак відкидаються".
"Чайке" Ильи Дмитриевича в этом году 52. Эта машина помнит первых лиц страны, салон в идеальном состоянии. Свой ГАЗ-13 владелец называет легендой на колесах.
"В мене є документи всі. Вона обслуговувала Юрія Гагаріна на дипломатичних і офіційних зустрічах. Розхід топлива до 20 літрів. Мотор 5 кубів, коробка автомат", - говорит Илья Чорней, автомобилист.
"Немає кращого дня, як цей день!"
Одесситы в этот день традиционно выстроились в "Вышиванковую цепь". На Приморском бульваре сотни людей в национальном убранстве, взявшись за руки, спустились, а затем поднялись вверх по Потемкинской лестнице к памятнику Дюку де Ришелье. Скульптуру нарядили в вышиванку.
"Багато людей, які не проявляють свою громадську позицію протягом року, але на День Незалежності вони виходять до Дюка. Беруть всю свою родину, приходять с бабусями, приходять з маленькими немовлятами", - рассказывает Наталья Можарова, соорганизатор акции.
В этом году в цепь выстроились около двух тысяч человек.
"Я специально по этому поводу всегда покупаю новую вышиванку: вот эту вот вышиванку купила во Львове в этом году", - говорит Ольга Юшковская, участница акции.
А это Николаев. Центр стал сине-желтым. День независимости молодежь отметила битвой красками. На фестиваль Холи собрались несколько сотен людей. Во время флешмоба участники должны были воспроизвести в воздухе символический государственный флаг.
"Це патріотична акція. Тут только такие краски", - рассказывает Анатолий, участник акции.
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