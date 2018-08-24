А на Донбассе новое обострение. И новые жесткие обстрелы. Военные считают, что такова реакция боевиков на празднования Дня независимости. В Луганской области противник атаковал поселок Врубовка. Погиб мирный житель, были повреждены газопровод и линия электропередач, на нескольких улицах в домах выбиты стекла.

Поселок Врубовка - это Луганская область. До линии фронта тут около двадцати километров, что по местным реалиям, является глубоким тылом. Но сегодня рано утром по этой улице ударили гаубичные снаряды.

Смертоносное железо упало на улицы, когда все еще спали. Один из вражеских снарядов попал прямо вот в этот дом, убив тридцатипятилетнего владельца. Его жене и двум детям - семи и девяти лет, повезло выжить.

"В 5.15-5.20 позвонила дочка. Быстренько все бросайте, до мене. Я побігла. Нашла вот, зять погиб. Они тут семьей жили, дочка, зять, двое детей, но діти и дочка осталися. Дети в другой спальне были, мать их схватила и побежала, а зять не успел с дивана вскочить. Ранило его сильно в пах, он умер", - рассказывает Елена Викторовна, родственница погибшего.

На территории поселка насчитали семь воронок. Николай Васильевич сегодня празднует второй день рождения. Говорит, чудом спасся.

"Я зашел бриться и не понял через секунд несколько бабах, як дасть - у меня аж дверь в ванную закрылась. Ударило аж сюда. Думал пойду побреюсь, а потом пойду управляться. А если бы пошел управляться, то осколок бы мне в спину", - говорит Николай Васильевич, местный житель.

Вот его квартира. Вернее, то что от нее осталось. Поток вражеской шрапнели выбил окно и нашпиговал жилье железом.

"Стенка вся уничтожена, хрусталь уничтожен, вон целое ведро насобирала. Вон поглядите стены, ковер пробитый, только достаю один за одним. Вон, Коля, смотри, осколок? Осколок!"

Досталось и местной школе. Один из снарядов боевиков упал рядом с запасным учебным корпусом.

"Это здание для шестилеток. Мы его в последнее время использовали под мастерские, здесь проводились уроки труда ", - рассказывает Елена Ярина, директор школы.

В целом, вражеский обстрел всего за несколько минут причинил поселку миллионные убытки.

"Шесть двохэтажних домов побито, и частного сектора - оце на двох хозяев и ще шесть индивидуальных. Сейчас мои сидят, подсчитывают ущерб. Газопровод поврежден в десяти местах, линия электропередач тоже была в пяти местах перебита", - рассказывает Виктор Кравец, поселковый голова.

Наши солдаты говорят, что боевики использовали усиленные снаряды, которые бьют на большое расстояние.

"За попередніми висновками працювала артилерія калібру 152 мм. Снаряди активно-реактивні. Схоже, що російські окупаційні війська таким чином після вчорашніх провокацій на Луганському напрямку вирішили отигратися на мирному населені,- які їм не вдалися. Бо поблизу ніяких підрозділів армійських немає", - говорит Алексей Гаркуша, пресс-офицер СЦКК.