У Украины и Грузии самые большие европейские перспективы - Меркель [ Редактировать ]
Украина и Грузия - имеют самые большие европейские перспективы из всех стран Восточной Европы. Об этом канцлер Германии заявила во время встречи со студентами в грузинском Тбилиси.
По словам Ангелы Меркель, она поддерживает евроустремления Грузии и Украины, но поспешных обещаний от имени ЕС давать не может.
В то же время заявила, в течение 10 лет стороны разработают шаги, которые нужно предпринять для вступления в ЕС.
по теме
Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу - Меркель
Украина и Грузия имеют наибольшую европейскую перспективу, а Евросоюз в течение 10 лет определится с шагами по их интеграции
Порошенко и Меркель обсудили важные вопросы
Президент Украины провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии
Украина в ООН призвала усилить давление на Россию
Международные механизмы влияния, в том числе санкции против России, должны усиливаться
Украина увеличила экспорт в ЕС на треть
Певица Мадонна в украинской шляпе, украинские 3D пазлы в магазинах Disney. А еще почти на треть больше наших товаров в ЕС, таковы достижения Украины за 27 год независимости. Елена Абрамович знает, чем еще мы можем похвастаться на западе
США никогда не признают аннексию Крыма – Болтон
Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма. Об этом заявил советник главы США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон во время встречи с Петром Порошенко. По его словам, американский лидер подтвердил это во время встречи с президентом России в Хельсинки
В Киево-Печерской Лавре провели торжественный молебень ко Дню независимости
Помимо официальных мероприятий в столице, в Киево-Печерской Лавре прошел торжественный, приуроченный к празднику, молебен. Попросить о мире в Украине в Успенский собор приехали сотни верующих из разных регионов. В службе приняли участие и ряд политиков