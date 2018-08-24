Украина и Грузия - имеют самые большие европейские перспективы из всех стран Восточной Европы. Об этом канцлер Германии заявила во время встречи со студентами в грузинском Тбилиси.

По словам Ангелы Меркель, она поддерживает евроустремления Грузии и Украины, но поспешных обещаний от имени ЕС давать не может.

В то же время заявила, в течение 10 лет стороны разработают шаги, которые нужно предпринять для вступления в ЕС.