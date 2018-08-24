Проект новой народной Конституции презентовала сегодня Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" считает, именно этот документ способен изменить Украину, поломать систему и побороть коррупцию. Что в нем предлагается и есть ли шанс его утвердить. Подробнее далее в сюжете.

Уже несколько месяцев около сотни экспертов дискутируют на тему нового основного закона. Проекта так называемой народной Конституции. И вот в день независимости его публичное обсуждение и презентация.

"Чому вона названа народною? Тому що перший раз її треба прийняти на всеукраїнському референдумі. Ці документи будуть дійсно справедливими. Вони дадуть нам справедливий суд, підконтрольний суспільству, вони поставлять під контроль всі елементи української влади", - говорит Юлия Тимошенко, народный депутат, "Батькивщина".

Новая Конституция предполагает прямое участие граждан в управлении государством и строгую ответственность для каждого чиновника.

"Громадянин не має права впливати насправді на діяльність влади. Ми пропонуємо надати такі інструменти. Це інструменти місцевого референдуму, дійсно ефективного республіканського референдуму ми плануємо, аби громадянин отримував певні кошти навіть з управління спільного", - говорит Сергей Быков, политический эксперт.

"Ми маємо зрозуміти, скільки в нас є землі, озер, річок, що в нас є у надрах, хто цим володіє або якщо не володіє, скільки в нас взагалі цього є. Ми маємо спробувати управляти, співуправляти цим спільним надбанням, причому на рівні громад", - рассказывает Сергей Дацюк, политический эксперт, философ.

Впереди широкое обсуждение и усовершенствование концепции. Так, чтобы новый проект Конституции появился до президентских выборов.

"Потрібно, щоби не в кулуарах бюрократи, чиновники і представники такої фальшивої еліти в тому числі політичної, щоб не вони диктували правила, а щоби народ перший раз зібрався і визначився як він хоче жити", - говорит Юлия Тимошенко, народный депутат, "Батькивщина.

Уже в ближайший месяц, по прогнозам экспертов, проект Конституции и общественный договор обнародуют в интернете. Там же можно оставлять свои предложения.