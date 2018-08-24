Певица Мадонна в украинской шляпе, украинские 3D пазлы в магазинах Disney. А еще почти на треть больше наших товаров в ЕС, таковы достижения Украины за 27 год независимости. Елена Абрамович знает, чем еще мы можем похвастаться на западе.

Европейские высокие стандарты вполне по силам и украинским производителям. Курица, яйца, подсолнечное масло, мед - все эти продукты уже проторили дорожку на полки здешних торговых сетей.

Узнать, что именно украинское, пока сложно. Так как основная масса нашего экспорта сырье. Мясо птицы в основном фасуют в Нидерландах, а в торговые сети оно попадает под голландским брендом. Мед смешивают, и на этикетке обычно просто указано "из стран за пределами ЕС".

А, вот, вино с надписью "Made in Ukraine" найти можно белое и красное. И по цене оно не самое дешевое.

Экспортируют в Евросоюз уже более 10 тысяч украинских компаний. Объемы выросли за первый квартал почти на треть - это и молоко, и зерновые, а еще мороженное, ягоды и орехи. Но не едой единой!

Настоящим прорывом года стали игрушки made in Ukraine. С осени 3D-пазлы украинской компании появятся в сети магазинов Disney, а это 700 точек только в США, плюс европейский Disneyland. Собственник компании утверждает, главный конек - качество. Сотрудничает производитель уже с семьюдесятью странами мира.

"Наш партнер из Японии нам написал. Вот мы отправляли тестовую модель, он написал, что ни по качеству, ни по интересности продукта в этом сегменте он ничего лучше не нашел", - рассказывает Геннадий Шестак, основатель и гендиректор компании.

Отметились украинцы и в других креативных сферах. Всемирно известная американская певица Мадонна заказала шляпу украинского дизайнера Руслана Багинского. А финалистом Парижской недели дизайна стал светильник Игоря Скрыпника. Преуспели также айтишники. Например, сервис для проверки английской грамматики Grammarly, который разработали украинцы, используют 4 миллиона пользователей по всему миру.

"Есть фразы, которые я пишу неправильно, потому что я немец. "Гремерли" помогает исправить на корректную английскую версию", - говорит Лукас Якуб, помощник немецкого евродепутата.

Немец Лукас почти год использует этот сервис для деловой переписки и написания научной работы.

"Я прочел, что это старт-ап, которому удалось поднять большую сумму в Силиконовой долине. Решил проверить, что за программа. Мне понравилось, и с тех пор регулярно ею пользуюсь", - рассказывает Лукас Якуб, помощник немецкого евродепутата.

Именно такие инновационные товары из Украины прежде всего ценят в ЕС. Ну и те, которые способны заменить на полках супермаркетов или дорогую европейскую продукцию, или менее качественную.