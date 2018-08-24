Как в Швеции борются с изменениями климата, а в Голландии с мусором в водоемах? Сколько животных насчитали в Лондонском зоопарке? И кого из королевских персон заметили на прогулке в Лондоне? Об этом и не только смотрите в нашем обзоре.

Электростанция на биомассе, биогаз вместо бензина и велосипеды повсюду. Так выглядит городок Векше в Швеции. Местные власти отчитались: за последние 15 лет выбросы в атмосферу сократились на 60%. А до 2030 и вовсе планируют свести их к нулю. Для этого внедряют низкие налоги для предприятий, которые не загрязняют окружающую среду. А еще поощряют велосипедистов. Например, зимой, в первую очередь, от снега чистят велодорожки.

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Заботятся о природе и в Нидерландах. Там изобрели "пылесос для водоемов" - аква-дрон, который собирает мусор с водной поверхности. Прибор может работать автономно, или же с помощью дистанционного управления. Помимо уборки, аппарат умеет анализировать химический состав воды. Его уже начали использовать в США, Южной Африке и в Дубае.

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"Инвентаризация" в Лондонском зоопарке. Обитатели зверинца прошли ежегодную процедуру взвешивания и измерения. Для сотрудников эта работа не из легких. Ведь обследовать нужно всех, начиная с букашек и заканчивая жирафом. А это 19 тысяч животных. И далеко не все они с энтузиазмом относятся к процедуре. Регулярное взвешивание необходимо, чтобы следить за здоровьем зверей и делиться научной информацией с другими зоопарками.

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Скоро в школу. К новому учебному году готовится и британский принц Джордж. В прошлом году он прошел подготовительный курс, и теперь официально первоклассник. Британская пресса разузнала, пятилетний принц будет изучать историю, географию, французский язык и Библию. Полчаса в неделю также уделят балету. Принц Джордж посещает элитную школу Томас Баттерси, обучение в ней обходится в 20 тысяч фунтов в год.

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Других членов королевской семьи - принца Гарри и Меган, герцогиню Сассекскую, заметили на прогулке, в центре Лондона. Видео с ними разлетелось в соцсетях и даже напугало британцев, ведь выглядели королевские персоны неестественно. Объяснили все в Музее мадам Тюссо, они выпустили на улицы актеров в восковых масках Гарри и Меган. Новых обитателей знаменитого музея рекламировали актеры.