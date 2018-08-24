"Дай тебя обниму, дорогая": как спортсмены поздравили Украину с Днем независимости [ Редактировать ]
Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
24-го августа Украина празднует День Независимости. С 27-м Днем рождения нашу страну красивыми постами в своих социальных сетях поздравили и украинские спортсмены.
Так, борец греко-римского стиля Жан Беленюк написал на личной странице в Instagram: "С днем рождения, ровесница! Дай тебя обниму, дорогая!" - и прикрепил фото с Карпат.
Гимнастка Анна Ризатдинова разметила фотографию с подписью: "Зі святом, Україно".
"С Днем Независимости, Украина", - написал в своем Instagram полузащитник футбольной сборной Украины Тарас Степаненко.
"Друзья, не бойтесь преодолевать трудности и совершайте больше правильных поступков, ведь именно они укрепляют нашу независимость. С Днем Независимости, Украина!", - разместил пост в Instagram полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка.
Не остался в стороне и чемпион Олимпийских игр-2016 Олег Верняев. "С Днем Рождения, УКРАИНА. Мы тебя любим", - написал украинский гимнаст.
Не забыла поздравить Украину и одна из самых перспективных легкоатлеток Европы Юлия Левченко.
"З Днем Незалежності, Україно", - такой подписью сопроводила гифку с сине-желтым флагом украинская прыгунья в высоту.
💙З Днем Незалежності, Україно💛 We are young! We are free 🇺🇦 #цемоякраїна #independence #ukraine
Публикация от YULIYA LEVCHENKO (@levchenkou)
"Вітаю усіх з Днем Незалежності. Свобода - це не те, що можуть дати. Це те, що ніхто і ніколи не може забрати", - поздравил украинцев и страну легендарный голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский на своей странице в Instagram.
Присоединился к поздравлениям и сам столичный клуб, разместив яркий ролик на официальном канале в Youtube:
К поздравлениям спортсменов присоединился и форвард сборной Украины по баскетболу Максим Пустозвонов.
Фото: instagram.com/maxpustozvonov/
"Кожна перемога під українським прапором - це величезна честь для мене. Вітаю всіх українців з Днем Незалежності і з Днем Державного прапора", - написала на личной странице в Facebook лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.
Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial
"С днем Флага Украины 🇺🇦 и днем Независимости Украины", - на своей личной странице в Instagram поздравил страну боксер Иван Редкач.
Напомним, ранее в Киеве прошел один из крупнейших военных парадов за всю историю независимости Украины.
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