Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

24-го августа Украина празднует День Независимости. С 27-м Днем рождения нашу страну красивыми постами в своих социальных сетях поздравили и украинские спортсмены.

Так, борец греко-римского стиля Жан Беленюк написал на личной странице в Instagram: "С днем рождения, ровесница! Дай тебя обниму, дорогая!" - и прикрепил фото с Карпат.

Гимнастка Анна Ризатдинова разметила фотографию с подписью: "Зі святом, Україно".

"С Днем Независимости, Украина", - написал в своем Instagram полузащитник футбольной сборной Украины Тарас Степаненко.

"Друзья, не бойтесь преодолевать трудности и совершайте больше правильных поступков, ведь именно они укрепляют нашу независимость. С Днем Независимости, Украина!", - разместил пост в Instagram полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка.

Не остался в стороне и чемпион Олимпийских игр-2016 Олег Верняев. "С Днем Рождения, УКРАИНА. Мы тебя любим", - написал украинский гимнаст.

Не забыла поздравить Украину и одна из самых перспективных легкоатлеток Европы Юлия Левченко.

"З Днем Незалежності, Україно", - такой подписью сопроводила гифку с сине-желтым флагом украинская прыгунья в высоту.

"Вітаю усіх з Днем Незалежності. Свобода - це не те, що можуть дати. Це те, що ніхто і ніколи не може забрати", - поздравил украинцев и страну легендарный голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский на своей странице в Instagram.

Присоединился к поздравлениям и сам столичный клуб, разместив яркий ролик на официальном канале в Youtube:

К поздравлениям спортсменов присоединился и форвард сборной Украины по баскетболу Максим Пустозвонов.

Фото: instagram.com/maxpustozvonov/

"Кожна перемога під українським прапором - це величезна честь для мене. Вітаю всіх українців з Днем Незалежності і з Днем Державного прапора", - написала на личной странице в Facebook лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.

Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

"С днем Флага Украины 🇺🇦 и днем Независимости Украины", - на своей личной странице в Instagram поздравил страну боксер Иван Редкач.

Напомним, ранее в Киеве прошел один из крупнейших военных парадов за всю историю независимости Украины.