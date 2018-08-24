Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд намерена на следующей неделе осуществить визит в Украину.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Канады.

“В качестве еще одного проявления преданности Канады отношениям с Украиной министр иностранных дел на следующей неделе поедет в Украину”, - заявили в канадском МИД.

Фриланд будет находиться в Украине только один день - 28 августа. В Киеве она встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным, а также выступит перед участниками совещания послов.

"Канада продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также важные демократические, экономические и социальные реформы", - отметили в МИД Канады.

В рамках своего европейского турне Фриланд также посетит Германию и Францию, где тоже выступит перед послами этих стран.

Напомним, что Порошенко встретился с советником президента США.

Он поблагодарил Дж.Болтона за санкции, которые ввели США против Российской Федерации, и за Крымскую декларацию.