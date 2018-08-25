Аномальная погода в августе: Яремче накрыло градом (фото, видео) [ Редактировать ]
В Ивано-Франковской области практически затопило город Яремче. Это стало следствием мощных ливней, накрывших регион, пишет местный портал "Версії".
По улицам города текли реки грязной воды, а на дорогах образовались пробки. Также местные жители сообщают, что в городе выпал град.
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5 августа во Львовской области выпал град размером с вишню.
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