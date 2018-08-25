День державного прапора: по всій Україні відбуваються урочисті заходи

Урочисті заходи з нагоди Дня прапора сьогодні відбуваються по всій Україні. У кожному місті зранку урочисто піднімали та розгортали державні стяги. Як це робили на заході та сході країни дивіться далі. На Соборній площі у Чернівцях з самого ранку зібралися сотні містян. Поруч із синьо-жовтим прапором підняли червоно-чорний