В Мукачево произошел пожар в складском помещении "Новой почты". Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Закарпатской области.

Для ликвидации пожара по улице Кооперативной привлекли три единицы техники, однако из-за повышенного уровня сложности было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств.

Всего пожар на площади 2400 кв.м тушили десять единиц основной пожарной техники и три единицы вспомогательной, а также свыше 50 спасателей.

В ГСЧС уточнили, что в 22.25 огонь удалось локализовать, продолжается его ликвидация.

Информации о пострадавших нет.

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