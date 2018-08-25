В Мукачево загорелись склады "Новой почты" (фото) [ Редактировать ]
В Мукачево произошел пожар в складском помещении "Новой почты". Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС Закарпатской области.
Для ликвидации пожара по улице Кооперативной привлекли три единицы техники, однако из-за повышенного уровня сложности было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств.
Всего пожар на площади 2400 кв.м тушили десять единиц основной пожарной техники и три единицы вспомогательной, а также свыше 50 спасателей.
В ГСЧС уточнили, что в 22.25 огонь удалось локализовать, продолжается его ликвидация.
Информации о пострадавших нет.
Днями ранее в Виннице загорелась тюрьма.
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