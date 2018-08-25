Саудовская Аравия ударила по Йемену, десятки детей погибли [ Редактировать ]
В результате двух авиационных ударов силами коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в Йемене погибли 26 детей и четыре женщины.
Авиаудар произошел 23 августа в районе Аль-Дурайхими, что находится на юге от повстанческого города Ходейда. Женщины и дети пытались спастись от боевых действий, однако попали под обстрел. В результате погибли по меньшей мере 22 детей, а также 4 женщин, сообщает korrespondent.net со ссылкой на AFP.
Еще четверо детей погибли от другого авиаудара в том же районе.
В ООН заявили, что это второй случай за неделю, когда воздушная авиация коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, приводит к десяткам жертв среди гражданского населения.
ООН призывает провести независимое расследование воздушных атак, которое было направлено против гражданского населения.
До этого в Йемене разбомбили свадьбу.
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