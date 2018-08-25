Украина вышла на международный рынок капитала с частным размещением облигаций внешних государственных займов.

"Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 миллионов долларов США", – сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для стран, которые развиваются.

"Эта операция позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств", – отметили в Минфине.

Минфин продолжит реализовывать утвержденную стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств, как от коммерческих, так и от официальных кредиторов.

"Министерство финансов будет продолжать активно отслеживать рыночные условия и выполнять внутренние планы заимствований", – говорится в сообщении.

Стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management Тим Эш, прокомментировал в интервью Bloomberg, что заимствование позволит Киеву "протянуть" до получения следующего транша МВФ.

До этого Кабмин утвердил стратегию управления государственным долгом.