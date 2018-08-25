Из ресторана KFC прорыли наркотоннель в Мексику (фото) [ Редактировать ]
В американском штате Аризона в заброшенном ресторане KFC обнаружили тоннель, который выходит к частному дому в Мексике и использовался для контрабанды наркотиков.
Длина подземного хода - около 180 метров, он проложен на глубине 6,5 метра, сообщает ВВС.
Полиция обнаружила тоннель в результате слежки за Иваном Лопесом - владельцем заброшенного дома в приграничном городе Сан-Луис, которого арестовали, обнаружив в его машине крупную партию наркотиков.
После ареста полицейские провели обыск в доме подозреваемого и в заброшенном здании. На кухне и обнаружили вход в тоннель.
До этого в Эквадоре разбился автобус с крупной партией наркотиков, погибли десятки людей.
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