Основатель Tesla Илон Маск отказался от первоначальной идеи о преобразовании ее в частное акционерное общество.

Идею о приватизации не поддержали акционеры, которые заявили о грядущих финансовых ограничениях в случае приватизации Tesla, прокомментировал Маск, сообщает fakty.ua.

Теперь компания сосредоточится на так называемой "Мodel 3" - стратегии развития, подразумевающей достижение самоокупаемости.

"Мы показали, что можем сделать большие устойчивые энергетические продукты, и теперь нам нужно показать, что мы можем быть рентабельными", - говорится в заявлении Маска.

До этого Илон Маск заявил о планах сделать компанию Tesla частной, выведя ее акции с биржи, после чего планировал выкупить ее, но месяцем ранее Маск в отчаянии попросил вернуть ему деньги, которые уже выплатил по условиям контрактов.