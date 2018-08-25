Илон Маск отказался выкупить свою Tesla [ Редактировать ]
Основатель Tesla Илон Маск отказался от первоначальной идеи о преобразовании ее в частное акционерное общество.
Идею о приватизации не поддержали акционеры, которые заявили о грядущих финансовых ограничениях в случае приватизации Tesla, прокомментировал Маск, сообщает fakty.ua.
Теперь компания сосредоточится на так называемой "Мodel 3" - стратегии развития, подразумевающей достижение самоокупаемости.
"Мы показали, что можем сделать большие устойчивые энергетические продукты, и теперь нам нужно показать, что мы можем быть рентабельными", - говорится в заявлении Маска.
До этого Илон Маск заявил о планах сделать компанию Tesla частной, выведя ее акции с биржи, после чего планировал выкупить ее, но месяцем ранее Маск в отчаянии попросил вернуть ему деньги, которые уже выплатил по условиям контрактов.
по теме
Илон Маск подорвал здоровье
Глава Tesla Илон Маск признался в проблемах со здоровьем и рассказал их о причинах
"Калашников" создает "убийцу" Tesla (видео)
Концерн "Калашников" представил концепт-кар, на базе которого компания планирует создать электромобиль, способный конкурировать с ведущими мировыми производителями
Илон Маск показал свой космолет изнутри (видео)
Компания Илона Маска SpaceX заканчивает разработку космического корабля Crew Dragon. Первый полет произойдет уже через пару месяцев
Почему быстро разряжается смартфон
Одно приложение в Google Play оказалась опасным для смартфонов
В США показали сброс ядерной бомбы с истребителя
Сандийские национальные лаборатории выложили в YouTube видео, на котором истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagles сбрасывает ядерную бомбу B61-12