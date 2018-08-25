В ночь на 25 августа Вышгороде под Киевом произошел масштабный пожар.

Пламя вспыхнуло еще в 17:00 24 августа на улице Шлюзовой, где загорелись деревянные отходы на площади 2 тысячи квадратных метров. Из-за того, что материалы были навалены кучей и горели внутри, огонь был очень большим, сообщает "Информатор".

Из-за возгорания весь город оказался окутан дымом. Из-за этого горожане даже не открывали окна, чтобы дым не окутал квартиры.

На месте происшествия работали три единицы основной техники. Причину пожара установит следствие.

Тем временем в Хмельницком частично сгорел известный на всю страну рынок.