Пожар в Вышгороде: город окутало дымом (фото, видео) [ Редактировать ]
В ночь на 25 августа Вышгороде под Киевом произошел масштабный пожар.
Пламя вспыхнуло еще в 17:00 24 августа на улице Шлюзовой, где загорелись деревянные отходы на площади 2 тысячи квадратных метров. Из-за того, что материалы были навалены кучей и горели внутри, огонь был очень большим, сообщает "Информатор".
Из-за возгорания весь город оказался окутан дымом. Из-за этого горожане даже не открывали окна, чтобы дым не окутал квартиры.
На месте происшествия работали три единицы основной техники. Причину пожара установит следствие.
Тем временем в Хмельницком частично сгорел известный на всю страну рынок.
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