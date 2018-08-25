В Северной Калифорнии США около старшей школы произошла стрельба.

Погиб 16-летний подросток и еще один 18-летний получил ранения и находится в критическом состоянии, сообщает The Los Angeles Times.

По информации полиции, два человека задержаны.

Между двумя группами людей произошел конфликт. Когда на место прибыли офицеры, двое подозреваемых убегали, их догнали и задержали.

Ранее, 20 августа, неизвестный ворвался в горсовет Харькова и открыл стрельбу, убив полицейского.