Стоимость такой модели на украинском рынке составляет около 12 миллионов гривен. Фото: vesti-ukr.com

На стоянке возле одного из фешенебельных отелей в Монако засняли элитное авто с украинскими госномерами.

Речь идет о люксовом купе Rolls-Royce Wraith с крутыми киевскими номерами - эти эксклюзивные: начинаются на АА и состоят только из семерок. Имя владельца автомобиля на данный момент неизвестно, передает vesti-ukr.com.

Стоимость такой модели на украинском рынке составляет примерно 12 миллионов гривен. Автомобиль был припаркован возле отеля премиум-класса, неподалеку от побережья Средиземного моря.

Под капотом этого Rolls-Royce находится 632-сильный V12 объемом 6,6 литра. На разгон до первой сотни на спидометре такому авто потребуется всего 4,6 секунды, а максимальная скорость модели принудительно ограничена на отметке 250 км/ч.

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