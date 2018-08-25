На Крещатике загорелся ресторан [ Редактировать ]
25 августа, в центре Киева загорелся ресторан, находящийся на улице Крещатик, 12.
Пожар возник на первом этаже семиэтажного здания на на кухне ресторана на площади 15 кв.м. Огонь частично задел кровлю одноэтажной пристройки, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Полноценно тушить возгорание спасатели не могли из-за того, что долгое время не удавалось отключить электроснабжение в здании. Время от времени с электрической проводки, напряжение которой 380 вольт, шли искры", - сказано в сообщении.
Лишь когда представители электроснабжающей компании выключили питание здания, пожарные начали полноценное тушения пожара. В результате возгорания повреждена электропроводка, частично сгорело и разобрано 20 кв. м кровли пристройки.
На месте пожара работало три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 15 человек личного состава. Травмированных и погибших нет.
Тем временем в Хмельницком частично сгорел известный на всю страну рынок.
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