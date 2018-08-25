Артериальное давление: установлен новый стандарт [ Редактировать ]
Медики США изменили значение опасного порога артериального давления.
Границей нормального давления принято считать показатель 120/80, а бить тревогу медики начинали в тот момент, когда тонометры показывали значения 140/90. Но в новом докладе Американской кардиологической ассоциации опасный порог снижен до отметки 130/80, Информирует Оknews.
Отныне систолическое давление от 130 до 139 при диастолическом 80-89 американские врачи будут считать признаками гипертонической болезни сердца первой степени.
По словам ведущего автора доклада Пола Уэлтона, такой диагноз должен как минимум являться "желтым светом", сигнализирующим о необходимости что-то менять. А прием специализированных препаратов в данном случае будет показан лишь при наличии факта инсульта или сердечного приступа .
Новую классификацию получило и состояние человека с систолическим давлением 120-129 при диастолическом менее 80. Именно такое давление теперь будут называть повышенным.
Многие врачи солидарны с авторами доклада, который был представлен на конференции Американской ассоциации сердечно-сосудистых заболеваний в Калифорнии и опубликован в издании Journal of the American College of Cardiology. Они считают, что снижение предельных показателей позволит людям раньше задуматься и предпринять необходимые меры.
Артериальное давление определяется двумя значениями. Систолическое, или верхнее, давление показывает нагрузку на сосуды в момент, когда сердечные желудочки сжимаются и выталкивают кровь. Нижний показатель, или диастолическое давление, показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Оба показателя традиционно измеряются в миллиметрах ртутного столба.
Кроме того, американские медики назвали эффективный способ, как похудеть и снизить давление.
по теме
Опасно ли пить фильтрованную воду
Бытовой фильтр для очистки воды можно встретить почти в каждом доме
Ученые открыли новый орган в организме человека
Австралийские исследователи из Института медицинских исследований Гарвана сделали сенсационное научное открытие
Почему выпадают волосы: 7 главных причин
Ежедневно человек теряет до 100 волосинок, и это нормально
Новый робот Deebot - нет предела совершенству
Компания ECOVACS презентовала свою очередную инновационную разработку - робот-уборщик Deebot N79S