24 августа в Одесской области неизвестные подожгли виноградники французского винодела Кристофа Лакарена.

Пострадавший сообщил в Facebook, что уже сгорело 20 гектаров виноградников и обратился к президенту Украины, напомнив, что уже обращался со своей проблемой к главе государства.

Этот случай - не первая попытка навредить бизнесу Лакарена. В частности, в ноябре 2016 года неизвестные на бульдозере уничтожили часть виноградников француза.

Сам Лакарен заявлял, что уничтожение его виноградников связано с тем, что появились желающие застроить земли под ними.

Тем временем в Хмельницком частично сгорел известный на всю страну рынок.