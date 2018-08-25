Под Одессой сожгли виноградники французского бизнесмена (фото) [ Редактировать ]
24 августа в Одесской области неизвестные подожгли виноградники французского винодела Кристофа Лакарена.
Пострадавший сообщил в Facebook, что уже сгорело 20 гектаров виноградников и обратился к президенту Украины, напомнив, что уже обращался со своей проблемой к главе государства.
Этот случай - не первая попытка навредить бизнесу Лакарена. В частности, в ноябре 2016 года неизвестные на бульдозере уничтожили часть виноградников француза.
Сам Лакарен заявлял, что уничтожение его виноградников связано с тем, что появились желающие застроить земли под ними.
Тем временем в Хмельницком частично сгорел известный на всю страну рынок.
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