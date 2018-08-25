В Германии эвакуировали сотни людей из-за масштабного лесного пожара в 50 километрах от Берлина.

Жителям немецкой столицы советуют закрывать окна из-за дыма, который из-за ветра достиг Берлина, сообщает "Радио Свобода".

Предупреждение появилось 25 августа после многочисленных жалоб на запах дыма. Спасатели утверждают, что в ближайшее время ситуация существенно не улучшится.

В тушении пожара, который еще 23 августа распространился на 350 гектаров, участвуют около 600 пожарных.

Затрудняет тушение пожара то, что на территории, где он вспыхнул, остаются боеприпасы со времен Второй мировой войны.

Тем временем под Одессой сожгли виноградники французского бизнесмена.