Жуткое ДТП на Крещатике: BMW снес девушку и умчался (видео) [ Редактировать ]
25 августа, в центре Киева произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль совершил наезд на девушку.
Авария произошла в центре столицы на Крещатике, когда три девушки неспеша переходили улицу в неположенном месте, и в этот момент одну из них сбил проезжающий автомобиль BMW, сообщает создатель группы dtp.kiev.ua Владислав Антонов в Facebook.
"Ночное ДТП в Киеве на Крещатике: трое пешеходов нарушителей беззаботно шли навстречу авто", - сказано в сообщении.
После совершения наезда водитель авто скрылся с места ДТП. Сбитая девушка сильно пострадала, но выжила, и была госпитализирована в 17-ю городскую больницу.
В то же время в Сумской области пьяный 19-летний водитель совершил ДТП со смертельным исходом и тоже сбежал.
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