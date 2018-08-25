25 августа, в центре Киева произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль совершил наезд на девушку.

Авария произошла в центре столицы на Крещатике, когда три девушки неспеша переходили улицу в неположенном месте, и в этот момент одну из них сбил проезжающий автомобиль BMW, сообщает создатель группы dtp.kiev.ua Владислав Антонов в Facebook.

"Ночное ДТП в Киеве на Крещатике: трое пешеходов нарушителей беззаботно шли навстречу авто", - сказано в сообщении.

После совершения наезда водитель авто скрылся с места ДТП. Сбитая девушка сильно пострадала, но выжила, и была госпитализирована в 17-ю городскую больницу.

В то же время в Сумской области пьяный 19-летний водитель совершил ДТП со смертельным исходом и тоже сбежал.