Основателю и руководителю социальной сети Twitter Джеку Дорси придется ответить на ряд вопросов во время заседания Комитета Сената Соединенных Штатов Америки по энергетике и торговле.

Члены комитета поставят Дорси ряд вопросов о том, как компания проверяет и управляет контентом, передает korrespondent.net.

"Twitter - это невероятно мощная платформа, которая может изменить национальную дискуссию, и для того, чтобы что-то стало распространенным надо только один твит. Когда решение о данные и содержание осуществляются с использованием непрозрачных процессов, американский народ имеет право выражать озабоченность", - сказал председатель Комитета Грега Уолдена.

Комитет ожидает от Дорси честных показаний, принимая во внимание сложность процессов в Twitter и судебные иски против соцсети.

Ранее Twitter заблокировал бабушку за тысячи постов о президенте США.