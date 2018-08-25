Одна женщина погибла, еще две госпитализированы в Сумской области. В селе Спасское 19-летний парень врезался в толпу людей на мотоцикле. Травмы получила и 14 летняя девочка.

Сразу после инцидента, виновник ДТП сбежал с места происшествия. Прибывшие на место полицейские, обнаружили фрагменты мотоцикла, по которым и смогли вычислить подозреваемого. Как позже выяснилось, мотоциклист был в нетрезвом состоянии и ехал с существенным превышением скорости.

"На одній з вулиць села, побачили молодого чоловіка, який вів в руках мотоцикл. Транспортний засіб був з характерними для дорожньо-транспортної пригоди ушкодженнями. А сам водій знаходився у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Що стосується даного водія, він дає пояснення слідчим. Наскільки я володію інформацією, він говорить, що був п'яний, нічого не пам'ятає", - сообщила Эльвира Биганова, начальник отдела коммуникации ГУНП в Сумской области.