Россия вмешивается в избирательный процесс в Украине - Порошенко [ Редактировать ]
Реформы в Украине находятся под угрозой. Из-за возможного вмешательства Москвы в предстоящие избирательный процесс в Украине - такое мнение высказал Президент Порошенко в интервью Financial Times. И это, по его словам - будет серьезным испытанием.
Но, не несмотря на все старания России, убежден Порошенко - Украина становится все более сильной и проевропейской. И за годы его президентства страна утвердилась в курсе на европейскую и евроатлантической интеграцию.
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