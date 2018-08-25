Реформы в Украине находятся под угрозой. Из-за возможного вмешательства Москвы в предстоящие избирательный процесс в Украине - такое мнение высказал Президент Порошенко в интервью Financial Times. И это, по его словам - будет серьезным испытанием.

Но, не несмотря на все старания России, убежден Порошенко - Украина становится все более сильной и проевропейской. И за годы его президентства страна утвердилась в курсе на европейскую и евроатлантической интеграцию.