Массовые отравления: в McDonald's прекратили продавать салаты [ Редактировать ]
В Соединенных штатах уже полтысячи человек отравились едой из "Макдональдса". Причем, среди заболевших - жители 15 различных штатов и города Нью-Йорк.
Все они покупали даже не гамбургеры, а вроде бы полезный и с виду безобидный овощной салат. Это выяснили в Американском управлении по надзору за качеством продуктов и медикаментов. Медики сообщили, что смертельных случаев не было, но часть пострадавших пришлось госпитализировать.
По данным СМИ, три тысячи закусочных сети "Макдональдс" в срочном порядке прекратили продажу салатов. И теперь компания пытается урегулировать проблему, чтобы избежать масштабных судебных исков.
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