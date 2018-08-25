В оккупированной Горловке боевики проводят ротацию тяжелого вооружения [ Редактировать ]
На Донбассе снова потери среди украинских военных. В результате вражеских обстрелов погиб один боец. По сообщению штаба Операции объединенных сил, боевики 39 раз открывали огонь по нашим позициям. В том числе, и с применением запрещенного тяжелого вооружения. Больше - в материале Руслана Смещука.
"Надо ехать медленно - что бы не поднимать пыль. Они в основном по пыли видят, что машина подъезжает. Потому надо тихо... а если засекут - тогда уже надо быстро".
Вначале на машине, а потом по окопам - к самому краю. Это - "нулевые" позиции между оккупированными Горловкой и Ясиноватой. Отсюда военные наблюдают за перемещением военной техники боевиков. Пока объявлено очередное перемирие - огонь не открывают. Хотя стрелять здесь есть по кому.
"Вчора три "Урали" проїхали в сторону Горлівки. Доповіли - вони теж зараз не колонами їздять - на відстані 200-300 метрів. Якщо піде якась серйозна техніка ми будемо знати", - говорит позывной "Сергеевич", военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Военные рассказывают - несколько дней назад активизировалась воздушная разведка противника. Зафиксировано достаточно активное перемещение вражеской тяжелой техники. Поэтому за противником наблюдают внимательнее.
"По линии разграничения очень часто летают беспилотники. ДНР возможно готовится к наступлению, а может у них ротация - потому что мы слышим гул военной техники уже дня три", - говорит Максим, военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Ну, и остается напряженной ситуация в традиционных "горячих точках" - под Марьинкой и Красногоровкой боевики не прекращают обстреливать украинские позиции. Работают, как часы - говорят наши солдаты.
"Немає такого дня, щоб противник не застосував стрілецьку зброю, крупнокаліберних кулеметів, автоматів проти наших військовослужбовців. Останнім часом вони трасерами запалюють пожеже поблизу наших позицій - щоб виманити хлопців, коли ті виходять гасити пожежі", - рассказывает Олег, военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Тут же, накануне вражеской противотанковой ракетой подбили армейский грузовик - один украинский солдат погиб.
Напряженная ситуация и на Светлодарской дуге, и в районе Крымского. Где два дня назад боевики штурмовали позиции батальона "Айдар". Сейчас эта территория закрыта для репортеров - проводят работы по усилению обороны.
Ну, а штаб Операции объединенных сил опубликовал видео награждения раненых бойцов, отражавших нападение боевиков.
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