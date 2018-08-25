США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии [ Редактировать ]
США предупредили Россию, что могут нанести новый мощный удар по Сирии.
По данным агентства Bloomberg, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предупредил об этом представителей Москвы на недавней встрече в Женеве.
Оказывается, американская разведка получила информацию о возможности применения сирийской армией химического оружия - чтобы освободить территории, которые контролируют противники режима. В этом случае - решили в Белом доме - американцы не ограничатся нанесением ракетных ударов, а предпримут масштабные военные действия.
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