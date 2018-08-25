Две тонны кокаина в упаковках с логотипом "Единая Россия" - изъяли в Бельгии. Такой груз прибыл в порт Гент из Бразилии.

Наркотик был расфасован в 1900 пачек, на каждой - медведь и триколор. Весь товар стоимостью около 100 миллионов евро полиция уничтожила.

Логотип не узнали, решили, что это тип наркотиков или бренд производителя. В пресс-службе "Единой России" отреагировали на скандал. Заявили, что наркобароны таким образом маскировали контрабанду. И, дескать, к происшествию стоит отнестись с юмором.