В Бельгии изъяли 2 тонны кокаина с российской маркировкой [ Редактировать ]
Две тонны кокаина в упаковках с логотипом "Единая Россия" - изъяли в Бельгии. Такой груз прибыл в порт Гент из Бразилии.
Наркотик был расфасован в 1900 пачек, на каждой - медведь и триколор. Весь товар стоимостью около 100 миллионов евро полиция уничтожила.
Логотип не узнали, решили, что это тип наркотиков или бренд производителя. В пресс-службе "Единой России" отреагировали на скандал. Заявили, что наркобароны таким образом маскировали контрабанду. И, дескать, к происшествию стоит отнестись с юмором.
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