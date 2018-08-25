Последствия секс-скандала. По данным американской прессы между Дональдом Трампом и его супругой - серьезный конфликт. А на публики они только имитируют хорошие отношения. Напомню, президентский юрист накануне дал интервью, в котором рассказал, что его шеф платил "отступные" своим пассиям. продолжит - Дмитрий Анопченко.

Это давняя традиция - появляясь на публике, президент и первая леди держатся за руки. Если за ними следят телекамеры, то во время любого выхода в свет глава государства берет ладонь жены в свою руку, чтобы показать стране: они - любящая пара, а значит - достойны доверия и подражания.

Так всегда поступали Барак и Мишель Обама, Джордж и Лора Буш, и даже Билл и Хиллари Клинтон - в разгар скандала с Моникой, когда первая леди была разъярена, однако сочла своим долгом на публике поддерживать проштрафившегося супруга.

Супруги Трамп тоже первое время следовали традиции. Но сейчас пользователи соцсетей провели своё расследование и установили - имитируют.

В последние недели постоянно появляются фото, на которых создается впечатление, что пара по-прежнему держится за руки. Но если снимок укрупнить - то становится понятно - просто играют на публику.

Пользователи соцсетей постоянно "вылавливают" такие фотографии - каждый раз пальцы супругов едва соприкасаются, но ладони расположены так, что сторонний наблюдатель не заподозрит подвоха. В сети даже новый термин придумали, по аналогии со знаменитым выражением "fake news" Трампа - "fake handshake", фальшивое рукопожатие.

Журналисты, работающие в пуле Белого дома, тоже подтверждают эти публикации в соцсетях. Говорят, Меланья Трамп тяжело переживает скандал вокруг прежних увлечений мужа, для нее очень важно общественное мнение и то, что думают люди. И сотрудники протокола уговорили первую леди хотя бы делать вид, что с президентом они идут рука об руку, а значит, и живут - душа в душу.

Сумеет ли президент растопить лед? Скорее всего, приложит для этого все усилия. Ведь на фоне многочисленных скандалов, разоблачений и расследований, которые бьют и по рейтингу, и по имиджу, ему очень важно сохранить семейную жизнь. В Америке образ счастливой "первой пары" - одна из составляющих успеха, если хочешь баллотироваться на второй срок.