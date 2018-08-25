В Болгарии перевернулся автобус с туристами, есть жертвы [ Редактировать ]
В Болгарии перевернулся автобус с туристами, как минимум 15 человек погибли, 27 - пострадали. Об этом сообщает The Sun.
ДТП произошло неподалеку столицы страны Софии. Автобус с преимущественно пожилыми людьми, которые возвращались с экскурсии, двигался по маршруту Лесков дол-Драге. Он съехал с трассы и перевернулся.
В районе катастрофы была сильная буря и очень слабая видимость, это предварительно могло стать причиной трагического происшествия.
Пострадавшие направлены в четыре крупные софийские больницы. Пока нет точной информации, были ли среди них иностранцы.
Участок трассы, где произошла автокатастрофа, временно закрыт. Понедельник, 27 августа, объявлен днем траура.
Напомним, что на Крещатике BMW снес девушку и умчался.
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