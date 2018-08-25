Каникулы 2018: когда столичные школьники будут отдыхать [ Редактировать ]
Опубликован график каникул для учеников в общеобразовательных школах Киева. Соответствующее письмо для руководителей учебных заведений размещено на сайте Департамента образования и науки Киевской горгосадминистрации.
Так, учебный год традиционно стартует 1 сентября и завершается не позднее 1 июля 2019 года. Длительность каникул в течение года не может быть короче 30 дней. Также Департамент рекомендует столичным школам организовать учебный процесс по семестровой системе в два семестра, соответственно 3 сентября - 21 декабря и 8 января - 31 мая.
При этом осенние каникулы в Киеве предлагается провести с 29 октября по 4 ноября, зимние - с 22 декабря по 8 января и весенние с 25 по 31 марта.
Ранее мы писали о том, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре.
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