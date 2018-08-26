В Киеве мужчина выбросился из окна 9 этажа [ Редактировать ]
В субботу, 25 августа, около 21:40, из окна 9 этажа жилого дома по адресу улица Григоровича-Барского, 3 выбросился 36-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщает "Информатор" узнал, побывав на месте происшествия.
Как сообщил отец выбросившегося мужчины, в момент трагедии его 36-летний сын был один в закрытой комнате. Отец не мог объяснить, почему его сын совершил такой поступок и находился в шоковом состоянии. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался еще до приезда медиков. На месте работал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и "скорая".
Ранее мы писали о том, что в Одессе из окна выпал молодой певец.
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