День шахтера: поздравления в стихах, прозе и картинках [ Редактировать ]
В последнее воскресенье лета в Украине свой профессиональный праздник отмечают шахтеры. В этом году дата выпадает на 26 августа. Труд этих людей достоин не только всеобщего уважения, но и глубокой признательности каждого из нас. Ежедневно шахтеры спускаются глубоко в недра земли для того, чтобы в наших домах было тепло и уютно.
Podrobnosti.ua собрали лучшие поздравления для работников это нелегкой профессии:
Шахтеры! Вам поклон земной,
За труд тяжелый и упорный!
Ведь каждый день вы под землей,
Сражаетесь с породой горной!
Опасность каждый день в крови,
Адреналин Вам поднимает,
Но сердце бешено в груди,
Азарт работать заставляют!
Поздравим Вас от всей души,
И пожелаем Вам удачи!
Пусть все исполнятся мечты!
Здоровья крепкого в придачу!
Сегодня праздник у смелых людей, выполняющих опасную работу. Сегодня День шахтера. Желаем же вам легких спусков и подъемов, будьте всегда предельно осторожны и терпеливы! Счастья вам, крепкого здоровья, успехов, осуществления всех планов. Спасибо за тепло и свет, которые благодаря вашему труду есть в наших домах!
Этот праздник для смелых и сильных,
Этот праздник для храбрых душой,
Состоит он из угольных линий,
И он связан, конечно, с тобой.
С Днем шахтера! Пусть будут победы
Под землей и, конечно, на ней.
Озаряет пусть солнечным светом
Проводящих во тьме много дней.
Пусть опасной не будет работа,
А семья ждет за круглым столом,
Окружает теплом и заботой
Приносящего радость в ваш дом.
С Днем шахтера поздравляем,
Благодарность объявляем:
За работу и умение,
За труды и за стремление!
Пусть опасность прочь бежит,
Жизнь на месте не стоит,
А удача и везение
Вам приносят вдохновение!
Шахты будут идеальны,
А зарплаты - триумфальны.
Стимул будет пусть большой,
Чтоб работалось с душой!
Дорогие работники угольной промышленности! Искренне поздравляю вас с Днем шахтера! Ваша работа трудна и опасна, а польза от шахтерского труда громадна. Пока есть вы, в доме каждого из нас тепло и светло. Так пускай частички тепла из каждого дома греют вам душу, а лучики света - освещают темные забои! С праздником, горняки!
Работа шахтера - нелегкое дело.
Здесь нужно быть сильным, здоровым и смелым.
Ведь там, в глубине, только вы и забой.
Нет времени страхам - работай, не ной!
Храни вас Господь под землей и под небом,
Пусть наши слова будут вам оберегом.
Желаем здоровья, тепла и добра,
И уголь всегда пусть идет на-гора!
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