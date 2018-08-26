В последнее воскресенье лета в Украине свой профессиональный праздник отмечают шахтеры. В этом году дата выпадает на 26 августа. Труд этих людей достоин не только всеобщего уважения, но и глубокой признательности каждого из нас. Ежедневно шахтеры спускаются глубоко в недра земли для того, чтобы в наших домах было тепло и уютно.

Podrobnosti.ua собрали лучшие поздравления для работников это нелегкой профессии:

Шахтеры! Вам поклон земной,

За труд тяжелый и упорный!

Ведь каждый день вы под землей,

Сражаетесь с породой горной!

Опасность каждый день в крови,

Адреналин Вам поднимает,

Но сердце бешено в груди,

Азарт работать заставляют!

Поздравим Вас от всей души,

И пожелаем Вам удачи!

Пусть все исполнятся мечты!

Здоровья крепкого в придачу!

Сегодня праздник у смелых людей, выполняющих опасную работу. Сегодня День шахтера. Желаем же вам легких спусков и подъемов, будьте всегда предельно осторожны и терпеливы! Счастья вам, крепкого здоровья, успехов, осуществления всех планов. Спасибо за тепло и свет, которые благодаря вашему труду есть в наших домах!

Этот праздник для смелых и сильных,

Этот праздник для храбрых душой,

Состоит он из угольных линий,

И он связан, конечно, с тобой.



С Днем шахтера! Пусть будут победы

Под землей и, конечно, на ней.

Озаряет пусть солнечным светом

Проводящих во тьме много дней.



Пусть опасной не будет работа,

А семья ждет за круглым столом,

Окружает теплом и заботой

Приносящего радость в ваш дом.

С Днем шахтера поздравляем,

Благодарность объявляем:

За работу и умение,

За труды и за стремление!



Пусть опасность прочь бежит,

Жизнь на месте не стоит,

А удача и везение

Вам приносят вдохновение!



Шахты будут идеальны,

А зарплаты - триумфальны.

Стимул будет пусть большой,

Чтоб работалось с душой!

Дорогие работники угольной промышленности! Искренне поздравляю вас с Днем шахтера! Ваша работа трудна и опасна, а польза от шахтерского труда громадна. Пока есть вы, в доме каждого из нас тепло и светло. Так пускай частички тепла из каждого дома греют вам душу, а лучики света - освещают темные забои! С праздником, горняки!

Работа шахтера - нелегкое дело.

Здесь нужно быть сильным, здоровым и смелым.

Ведь там, в глубине, только вы и забой.

Нет времени страхам - работай, не ной!



Храни вас Господь под землей и под небом,

Пусть наши слова будут вам оберегом.

Желаем здоровья, тепла и добра,

И уголь всегда пусть идет на-гора!

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