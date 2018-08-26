С конца 2017 года из Tesla Илона Маска в Apple перешли не менее 46 сотрудников. Об этом сообщает CNBC.

В Apple перешли программисты, технологи, специалисты в сфере безопасности и ответственные за поставки и логистику, говорят собеседники телекомпании.

Работать они будут не только в проекте по разработке самоуправляемого автомобиля Apple, но и в других, сказал один из источников.

В июле в компанию пришел бывший старший вице-президент Tesla по разработкам Даг Филд, в соцсетях он еще не указал смену места работы. Его уход сказался на моральном климате в Tesla, отметили несколько источников CNBC.

Среди причин перехода в Apple люди называли более высокую зарплату и рост акций компании. Зарплаты специалистов в Apple примерно в полтора раза выше, чем в Tesla, а жизнь в Сан-Франциско дорогая, сказали несколько собеседников телекомпании.

В Tesla заявили, что в компании работать непросто, и она не может платить сотрудникам больше, так как у нее "в сто раз меньше денег, чем у Apple".

Представитель Tesla в интервью СNBC отрицал, что отток сотрудников из компании увеличился. Напротив, по его словам, в последний год убыль персонала сократилась на треть и в компанию пришли новые люди, в том числе из Apple.

До этого Илон Маск заявил о планах сделать компанию Tesla частной, выведя ее акции с биржи, после чего планировал выкупить ее, но месяцем ранее Маск в отчаянии попросил вернуть ему деньги, которые уже выплатил по условиям контрактов.