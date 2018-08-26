Сотрудники Tesla массово "бегут" работать в Apple [ Редактировать ]
С конца 2017 года из Tesla Илона Маска в Apple перешли не менее 46 сотрудников. Об этом сообщает CNBC.
В Apple перешли программисты, технологи, специалисты в сфере безопасности и ответственные за поставки и логистику, говорят собеседники телекомпании.
Работать они будут не только в проекте по разработке самоуправляемого автомобиля Apple, но и в других, сказал один из источников.
В июле в компанию пришел бывший старший вице-президент Tesla по разработкам Даг Филд, в соцсетях он еще не указал смену места работы. Его уход сказался на моральном климате в Tesla, отметили несколько источников CNBC.
Среди причин перехода в Apple люди называли более высокую зарплату и рост акций компании. Зарплаты специалистов в Apple примерно в полтора раза выше, чем в Tesla, а жизнь в Сан-Франциско дорогая, сказали несколько собеседников телекомпании.
В Tesla заявили, что в компании работать непросто, и она не может платить сотрудникам больше, так как у нее "в сто раз меньше денег, чем у Apple".
Представитель Tesla в интервью СNBC отрицал, что отток сотрудников из компании увеличился. Напротив, по его словам, в последний год убыль персонала сократилась на треть и в компанию пришли новые люди, в том числе из Apple.
До этого Илон Маск заявил о планах сделать компанию Tesla частной, выведя ее акции с биржи, после чего планировал выкупить ее, но месяцем ранее Маск в отчаянии попросил вернуть ему деньги, которые уже выплатил по условиям контрактов.
по теме
Илон Маск лишился девушки и "исчез" из соцсетей
Во вторник, 21 августа, в Instagram исчезла страница Илона Маска
Сутки на Донбассе: украинские позиции отбили атаку врага
За прошедшие сутки, 25 августа, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе оставалась достаточно напряженной
Против главы МВД Италии начали расследование
Против главы МВД Италии Сальвини начали расследование из-за мигрантов, которых правительство более недели отказывалося пустить в страну
День шахтера: поздравления в стихах, прозе и картинках
В последнее воскресенье лета в Украине свой профессиональный праздник отмечают шахтеры
В Киеве мужчина выбросился из окна 9 этажа
В субботу, 25 августа, из окна 9 этажа жилого дома выбросился 36-летний мужчина