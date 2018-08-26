Самые лживые знаки зодиака [ Редактировать ]
Самыми лживыми из 12 знаков Зодиака являются воздушный, земной и огненный - Близнецы, Козерог и Лев. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.
Близнецам свойственна двойственность, она проявляется во многих сферах жизни, в частности, и в общении с другими людьми. Представители этого знака могут перестать быть лжецами в том случает, если когда-то попадут в ситуацию, которая покажет им всю опасность неправды.
Козероги склонны врать по мелочам, они могут собрать целую коллекцию умалчиваний правды, несовпадений, преувеличений. Такое поведение иногда больно бьет по близким людям.
Львы самолюбивы, стремятся всем доказать свою идеальность, это заставляет их скрывать от окружающих свое истинное лицо. Родившимся под этим знаком людям в душе хочется быть понятыми и любимыми, несмотря на недостатки, но имидж для них - все. Поэтому Львы врут так часто, как понадобится для поддержания образа.
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