Авто упало в реку с моста: ребенок выжил в страшном ДТП [ Редактировать ]
В субботу, 25 августа, около 15:15 в Старосамборском районе Львовской области, на трассе Львов - Ужгород, произошло ДТП. Водитель Skoda Octavia не справился с управлением, съехал с моста в реку, после чего авто перевернулось. Об этом пишет Zaxid.net.
Авария произошла неподалеку от села Стрелки. В момент ДТП в автомобиле находилось трое: 39-летний мужчина, 34-летняя женщина и ребенок.
Мужчина сломал бедро и голень, а также получил черепно-мозговую травму. Его медики забрали в Старосамборскую больницу. Туда же был госпитализирован пятилетний ребенок. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Женщина, которая также находилась в машине отделалась переломом носа и раной брови.
В Сумской области пьяный 19-летний водитель совершил ДТП со смертельным исходом и сбежал.
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