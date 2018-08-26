МИД Украины проведет на Донбассе совещание послов [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 августа, украинские послы, прибывшие в Украину на XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств, вылетели на Донбасс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.
"Утро. И 80 представителей дипломатической службы в хорошем настроении вылетают на Донбасс", - написал министр.
Фотографиями поездки в Twitter поделился и посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Несколько необычная дипломатическая миссия: вместе с нашими военными послы вылетают на линию фронта", - написал Мельник.
Дещо незвична дипломатична місія: разом з нашими військовими посли вилітають на лінію фронту pic.twitter.com/1LqQm4Hold— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 26 августа 2018 г.
Руководители иностранных дипучреждений обсудят вызовы и задачи, стоящие перед дипломатической службой Украины.
Ранее мы писали о том, что украинские военные отбили атаку врага.
по теме
Сутки на Донбассе: украинские военные отбили атаку врага
За прошедшие сутки, 25 августа, ситуация в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе оставалась достаточно напряженной
Сутки на Донбассе: боевики ведут огонь по военным из БМП
За минувшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил были ранены двое украинских военных
"Пули пролетели над головами": патруль ОБСЕ попал под обстрел
Патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ утром 16 августа попал под обстрел вблизи населенного пункта Гольмовский
"Недосчитались": на Донбассе уничтожили опорный пункт боевиков
Волонтер Юрий Мысягин рассказал, как боевики "недосчитались" одного опорного пункта в районе поселка Желобок Луганской области
На Донбассе задержали подозреваемых в сотрудничестве с боевиками
Военнослужащие Нацгвардии в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой области задержали трех человек, подозреваемых в сотрудничестве с самопровозглашенной ДНР