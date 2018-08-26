В воскресенье, 26 августа, украинские послы, прибывшие в Украину на XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств, вылетели на Донбасс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

"Утро. И 80 представителей дипломатической службы в хорошем настроении вылетают на Донбасс", - написал министр.

Фотографиями поездки в Twitter поделился и посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Несколько необычная дипломатическая миссия: вместе с нашими военными послы вылетают на линию фронта", - написал Мельник.

Дещо незвична дипломатична місія: разом з нашими військовими посли вилітають на лінію фронту pic.twitter.com/1LqQm4Hold — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 26 августа 2018 г.

Руководители иностранных дипучреждений обсудят вызовы и задачи, стоящие перед дипломатической службой Украины.

Ранее мы писали о том, что украинские военные отбили атаку врага.