В центре Киева перевернулся фургон инкассаторов [ Редактировать ]
В воскресенье, 26 августа, в центре Киева в результате аварии перевернулся инкассаторский автобус. Об этом пишет "Корреспондент".
В аварии пострадал один человек.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Федорова и Антоновича. В результате столкновения легкового "Фольксвагена" и инкассаторского микроавтобуса, последний перевернулся.
Ранее мы писали о том, что ребенок чудом выжил в страшном ДТП.
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