В воскресенье, 26 августа, в центре Киева в результате аварии перевернулся инкассаторский автобус. Об этом пишет "Корреспондент".

В аварии пострадал один человек.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Федорова и Антоновича. В результате столкновения легкового "Фольксвагена" и инкассаторского микроавтобуса, последний перевернулся.

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