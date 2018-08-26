Президент Петр Порошенко убежден, что украинский флаг скоро будет развеваться в Донецке. Об этом говорится на странице президента в Facebook по случаю дней Риавне и Донецка.

"Жители Ровно празднуют день родного города на свободной украинской земле, а Донецк, к сожалению, пока остается временно оккупированной территорией", - сказано в сообщении.

"Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украину. Скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке!", - уверен глава государства.

Ранее мы писали о том, что Порошенко встретился с советником президента США.