Скоро наш флаг будет в Донецке - Порошенко [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко убежден, что украинский флаг скоро будет развеваться в Донецке. Об этом говорится на странице президента в Facebook по случаю дней Риавне и Донецка.
"Жители Ровно празднуют день родного города на свободной украинской земле, а Донецк, к сожалению, пока остается временно оккупированной территорией", - сказано в сообщении.
"Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украину. Скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке!", - уверен глава государства.
Ранее мы писали о том, что Порошенко встретился с советником президента США.
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