София Ротару попала в реанимацию в Уфе. Об этом сообщает портал Ufa1 со ссылкой на источники.

"Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи", - сказал источник.

Он отметил, что Ротару находится в сознании. Также источник подчеркнул, что ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным портала, певицу доставили в одну из больниц Уфы около 23.00. Сотрудникам медицинского учреждения запретили говорить о том, что Ротару находится в реанимации.

Отмечается, что для оказания необходимой помощи были вызваны лучшие врачи, а также подготовлены "специальные условия".

Также сообщается, что у Ротару не было запланированных концертов в Уфе - она выступала на одном из корпоративов. Состояние певицы ухудшилось к концу выступления, после чего ей вызвали карету скорой помощи и экстренно госпитализировали. Информация о состоянии здоровья певицы в данный момент уточняется.

Еще пол года назад 70-летняя София Ротару восхищала поклонников снимками с пляжа.