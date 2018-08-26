В Ривне на линию 102 поступило сообщение от жителей улицы Даниила Галицкого, которые услышали выстрелы. На место происшествия прибыли патрульные и отряд стражей особого назначения.

Стрелком оказался водитель такси. По предварительной информации, около полуночи у него возник конфликт с двумя пассажирами, переросший в драку.

Водитель утверждает, что применил оружие для самозащиты - стрелял в нападающего. Раненого забрала "скорая".

Таксиста задержали. На месте событий работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, пули были резиновыми, а на оружие водитель такси имеет необходимые разрешения.

Ранее мы писали о том, что таксист устроил ДТП и убил пассажира.