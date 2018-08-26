В Ривне таксист расстрелял пассажиров [ Редактировать ]
В Ривне на линию 102 поступило сообщение от жителей улицы Даниила Галицкого, которые услышали выстрелы. На место происшествия прибыли патрульные и отряд стражей особого назначения.
Стрелком оказался водитель такси. По предварительной информации, около полуночи у него возник конфликт с двумя пассажирами, переросший в драку.
Водитель утверждает, что применил оружие для самозащиты - стрелял в нападающего. Раненого забрала "скорая".
Таксиста задержали. На месте событий работает следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, пули были резиновыми, а на оружие водитель такси имеет необходимые разрешения.
Ранее мы писали о том, что таксист устроил ДТП и убил пассажира.
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