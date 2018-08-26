28 августа отмечается один из важнейших в православии праздник, установленный в честь смерти матери Христа Марии - Успение Пресвятой Богородицы 2018.

Само слово "успение" означает "сон", ведь считается, что Матерь Божья не умерла - просто душа ее вознеслась в лучшую обитель. Сам праздник напоминает верующим о победе веры над смертью, ведь с приходом Христа смерть перестала быть необратимой, став лишь переходом из одного мира в иной.

Успение Пресвятой Богородицы: о чем просят

В этот день верующие попросят у Пресвятой Богородицы помощи и заступничества. Перед иконой Пресвятой Богородицы также молятся:

об избавлении от страха перед физической смертью;

об укреплении веры;

при болезнях.

Успение Пресвятой Богородицы: молитва

Кондак Пресвятой Богородице в день Успения Ее В моли́твах неусыпа́ющую Богоро́дицу/ и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние/ гроб и умерщвле́ние не удержа́ста:/ я́коже бо Живота́ Ма́терь/ к животу́ преста́ви// во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную. Тропарь В рождестве девство сохранила eси, во успении мира не оставила eси, Богородице, преставилася eси к Животу, Мати сущи Живота: и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

Успение Пресвятой Богородицы: традиции

Главной традицией дня был поход в церковь - помолиться и поставить свечку Богородице. Заодно в храм на освящение несли семена и колосья разных хлебов. Это считалось залогом хорошего урожая в следующем году. На полях же в этот день ставили последний сноп, символизирующий завершение жатвы.

Дома же хозяйки начинали заготовки на зиму: "На Успение огурцы соли, на Сергия (8 октября) капусту руби".

И если в Успенский пост играть свадьбы Церковью возбраняется - то после Успения как раз и начиналась пора свадебных колоколов. Отсюда и поговорка: "Пришла пречистая - сватов несет нечистая" - мол, свадеб организуется и проводится немеряно.

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