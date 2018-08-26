Пожар в Балаклее: к борьбе с огнем привлекли 9 экипажей спасателей [ Редактировать ]
Пожар в Балаклее Харьковской области. Сегодня днем здесь загорелась несанкционированная свалка. Огонь охватил почти полтора гектара территории, заваленной отходами, и лесополосу. Неподалеку - городской мусорный полигон. Была угроза распространения огня на этот участок. Но около десятка пожарных подразделений из Балаклеи и соседних районов, смогли потушить огонь с воздуха и при помощи спецавтомобилей. Ближе к вечеру пожар локализовали, теперь же спасатели ликвидируют малейшие очаги тления.
Напомню, буквально год назад в Балаклее - на крупнейшем в Украине складе боеприпасов - начался пожар. Снаряды взрывались три дня, разлет достигал нескольких километров, пострадали и дома местных жителей. Людей тогда пришлось эвакуировать. Причиной возгорания назвали диверсию, осуществленную с беспилотника. А уже этой весной на арсенале снова сдетонировали боеприпасы во время разминирования.
Сегодняшний пожар - говорят спасатели - угрозы складам не представляет. Свалка находится за чертой города.
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