В Италии начато расследование против министра внутренних дел страны. Маттео Сальвини подозревают в злоупотреблении служебным положением и незаконном лишении свободы. Из-за того, что он почти неделю не разрешал кораблю со спасенными беженцами на борту зайти в порт Сицилии. Татьяна Логунова подробнее.

Долгожданный берег. В ночь на воскресенье судно итальянской береговой охраны "Diciotti" пришвартовалось в порту Катании. И 137 беженцев, спасенных в Средиземном море, смогли покинуть корабль. На борту люди провели десять дней и даже объявили голодовку - из-за того, что сначала их отказалась принимать Мальта, а потом Италия.

Пустить корабль в порт распорядился министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Тот самый, который почти неделю блокировал высадку беженцев. Главный итальянский силовик предъявил ультиматум - люди сойдут на берег, только если их приютят у себя другие страны.

В итоге, 20 человек согласилась взять Албания, еще столько же - Ирландия. Остальные беженцы останутся в Италии, их распределят по церковным приютам. Ну а под министром внутренних дел из-за всей этой истории зашаталось кресло. Прокуратура Сицилии начала расследование в отношении Сальвини. Его подозревают в злоупотреблении властью и противозаконном лишении людей свободы. Сам министр уже заявил - ему все равно.

"Они могут начать против меня расследование, они могут меня арестовать, но им будет сложно бороться с желаниями 60 миллионов итальянцев. Пусть делают что хотят, пусть приходят и забирают меня, я жду", - заявил Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии.

Тем временем, итальянский премьер потребовал от лидеров ЕС как можно быстрее разработать и согласовать механизм распределения беженцев. Иначе - Италия воспользуется правом вето и заблокирует принятие проекта бюджета Евросоюза.