Очередной скандал между Россией и Великобританией. Москва винит Лондон в перехвате своего военного самолета над Черным морем. А в Британии заявляют об участившихся провокациях со стороны российских вооруженных сил. Больше расскажет Алексей Пшемыский.

Прекратить играть мускулами от Москвы требует Лондон. В британских Вооруженных силах заявляют о стремительном росте случаев нарушения российскими самолетами воздушного и морского пространства стран НАТО.

Последний случай произошел над акваторией Черного моря. Истребители Королевских ВВС, которые дислоцируются на базе НАТО в Румынии, подняли по тревоге для перехвата российского военного самолета.

Противолодочный самолет-амфибия Б-12 вылетел из незаконно аннексированного Крыма и следовал на юго-запад - к румынской границе. Увидев британские самолеты, летчики изменили маршрут. А в прошлый вторник британские ВВС перехватили два российских истребителя Су-30 и шесть Су-24 - также над акваторией Черного моря. Днем после - британским военно-морским силам пришлось сопровождать российское военное судно "Адмирал Макаров", проходившее через Ла-Манш.

В посольстве РФ в Великобритании такие действия назвали провокацией, добавив, что, мол, британским военным вообще не место в Румынии.

Подобные стычки происходят на фоне постепенного увеличения контингента НАТО в Восточной Европе и на Балканах - начавшегося после незаконной аннексии Крыма. Несмотря на распри Вашингтона и Брюсселя относительно участия в финансировании Североатлантического альянса, в США настаивают на том, что защита Восточных границ НАТО остается приоритетом. И лишь будет усиливаться. А вчера в Вашингтоне заявили, что в рамках операции "Атлантическая решимость" из Польши в Румынию и Болгарию вскоре перебросят дополнительные армейские подразделения и технику.

Сама операция нацелена на сдерживание России у ее западных границ - в ответ на агрессию Москвы против Украины.